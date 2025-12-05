У Німеччині визначили слова року: у трійці лідерів – вимога до України

Товариство німецької мови у Вісбадені оголосило в п'ятницю "слова року", які найточніше відображають найважливіші події та теми останніх 12 місяців.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Лінгвістичним символом 2025 року в Німеччині стало слово "KI-Ära", яке можна перекласти словосполученням "ера ШІ", тобто штучного інтелекту.

Друге місце серед найзначущіших слів року займає "Deal" – "угода", одне з улюблених слів президента США Дональда Трампа.

Трійку лідерів замикає словосполучення "Land gegen Frieden" – "земля в обмін на мир". Під ним ховається вимога до України погодитися на втрату низки територій на користь Росії для досягнення мирної угоди або припинення вогню.

Товариство німецької мови у Вісбадені обирає десять слів року. Цього року лінгвісти вивчили кілька тисяч мовних одиниць.

У фінал виходять не слова, які найчастіше вживалися протягом року, а ті, які найточніше відображають найважливіші події та теми останніх 12 місяців і підбивають своєрідний лінгвістичний підсумок року.

