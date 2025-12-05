В Германии определили слова года: в тройке лидеров – требование к Украине
Общество немецкого языка в Висбадене объявило в пятницу "слова года", которые наиболее точно отражают важнейшие события и темы последних 12 месяцев.
Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".
Лингвистическим символом 2025 года в Германии стало слово "KI-Ära", которое можно перевести словосочетанием "эра ИИ", то есть искусственного интеллекта.
Второе место среди самых значимых слов года занимает "Deal" – "сделка", одно из любимых слов президента США Дональда Трампа.
Тройку лидеров замыкает словосочетание "Land gegen Frieden" – "земля в обмен на мир". Под ним скрывается требование к Украине согласиться на потерю ряда территорий в пользу России для достижения мирного соглашения или прекращения огня.
Общество немецкого языка в Висбадене выбирает десять слов года. В этом году лингвисты изучили несколько тысяч языковых единиц.
В финал выходят не слова, которые чаще всего употреблялись в течение года, а те, которые наиболее точно отражают важнейшие события и темы последних 12 месяцев и подводят своеобразный лингвистический итог года.
Напомним, половина украинцев готовы к протесту в случае неприемлемых уступок перед РФ.
Президент Владимир Зеленский называл территориальный вопрос одним из самых проблемных в переговорах.