31 рік Будапештському меморандуму: Україна наполягає на надійних гарантіях безпеки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у 31-шу річницю підписання Будапештського меморандуму заявив, що Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам і наполягає на надійних гарантіях безпеки.

Про це міністр написав у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Міністр відзначив, що Будапештський меморандум став символом провалу угоди про безпеку.

"Маючи такий гіркий досвід у минулому, Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам – ми довіряємо силі нашої армії та зброї. Сьогодні Україна потребує надійних гарантій безпеки для реального, справедливого і тривалого миру", – заявив Сибіга.

Він додав, що у роботі над завершенням війни Росії проти України "важливо пам'ятати гіркі уроки Будапешта".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, днями європейські лідери висловили суворе застереження, щоб Україна не поступалась вимогам Росії без надійних гарантій безпеки з боку США.

У четвер під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ Андрій Сибіга наполягав на наданні Україні реальних гарантій безпеки у межах мирної угоди з РФ.

Читайте також: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.