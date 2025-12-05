31 год Будапештскому меморандуму: Украина настаивает на надежных гарантиях безопасности

Министр иностранных дел Андрей Сибига в 31-ю годовщину подписания Будапештского меморандума заявил, что Украина больше не доверяет пустым обещаниям и настаивает на надежных гарантиях безопасности.

Об этом министр написал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что Будапештский меморандум стал символом провала соглашения о безопасности.

"Имея такой горький опыт в прошлом, Украина больше не доверяет пустым обещаниям – мы доверяем силе нашей армии и оружия. Сегодня Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности для реального, справедливого и длительного мира", – заявил Сибига.

Он добавил, что в работе над завершением войны России против Украины "важно помнить горькие уроки Будапешта".

Напомним, по данным СМИ, на днях европейские лидеры выразили строгое предостережение, чтобы

Украина не уступала требованиям России без надежных гарантий безопасности со стороны США.

В четверг во время выступления на министерской встрече ОБСЕ Андрей Сибига настаивал на предоставлении Украине реальных гарантий безопасности в рамках мирного соглашения с РФ.

