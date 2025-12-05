В Польше подали жалобу на российский культурный центр из-за пропагандистской лекции

Польский политик из партии "Гражданская коалиция" Кшиштоф Брейза сообщил в пятницу, что обратился в Национальную прокуратуру и Агентство внутренней безопасности из-за "преступной деятельности" Российского центра науки и культуры в Варшаве.

Об этом политик рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Причиной стали высказывания, озвученные там во время "лекции" российским пропагандистом Евгением Ткачевым.

Как отметил Брейза, во время выступления Ткачев распространял ложь о Польше, в частности утверждал, что "Польша была нацистским государством", что стране "нужна армия русофобов", а "гарантом польских границ является Россия".

По словам политика, лекция в целом имела прокремлевский и антипольский характер.

"Он нарушил как минимум несколько параграфов Уголовного кодекса. Если это учреждение, расположенное в самом центре столицы, является рупором кремлевской пропаганды, то им должны немедленно заняться спецслужбы и следователи. Путинцы, вон из Варшавы!" – написал Брейза на платформе X, опубликовав фото поданного обращения.

Информацию о выступлении Ткачева ранее обнародовал портал OKO.press. Брейза считает, что обнародованные утверждения могут составлять уголовное правонарушение.

