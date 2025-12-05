Bloomberg: в правительстве Италии усилились разногласия по помощи Украине

В правительстве Италии назрели разногласия относительно будущего помощи Украине в войне с Россией.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В четверг коалиционная партия "Лига" заявила, что миллиарды российских активов, замороженные в ЕС, должны быть возвращены России.

Министр иностранных дел Антонио Таяни от партии "Вперед, Италия" отверг это заявление, сказав, что внешняя политика является прерогативой его как главы МИД и премьера Мелони. "Линию определяет премьер-министр, и я разделяю ее мнение", – сказал он.

В основе спора также лежит вопрос, продолжит ли правительство оказывать помощь Украине в 2026 году. Голосование в правительстве по этому вопросу изначально было запланировано на конец четверга, но в итоге его отложили. Мелони заверила, что соответствующий указ будет утвержден до конца года, назвав задержку вопросом "логистики".

Официально Рим настаивает, что не изменил своей поддержки Киева. Но учитывая изменение геополитической ситуации, сокращение финансирования и ряд предстоящих выборов, включая всеобщие, позиция Италии стала более противоречивой.

На этой неделе Таяни заявил, что участие Италии в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) на фоне мирных переговоров будет "преждевременным". Хотя еще в октябре Италия выражала готовность принять участие в механизме PURL.

Министр обороны Гвидо Крозетто, принадлежащий к партии "Братья Италии" Мелони, попытался разрядить напряжение в коалиции, заявив, что "Лига" всегда поддерживала решение правительства о предоставлении помощи Украине. "Я думаю, что на этот раз она сделает то же самое", – сказал он в четверг вечером в эфире государственного телеканала Rai.

С начала полномасштабной войны России Италия подготовила для Украины 12 пакетов помощи на сумму более 2,5 млрд евро, включавших и системы противовоздушной обороны.