Сербский НПЗ все еще надеется на отсрочку от санкций США

В компании NIS, которая владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, все еще ожидают, что Соединенные Штаты могут отложить вторичные санкции против них из-за преобладающей доли российской собственности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Генеральный директор NIS Кирилл Тюрденев во внутреннем сообщении сотрудникам сказал, что и в дальнейшем существует возможность, что США предоставят лицензию на бесперебойную работу завода, пока продолжаются переговоры об изменении собственности.

"Мы готовы, в этом случае, в кратчайшие сроки запустить нефтеперерабатывающий завод. По всем актуальным вопросам мы сотрудничаем с государственными органами Сербии и имеем их поддержку", – добавил Тюрденев.

Он также сказал, что последним решением Министерства финансов США NIS получила лицензию для изменения структуры собственности до февраля 2026 года.

"Этот процесс ведут акционеры, то есть владельцы компании, и по информации, которой мы располагаем, акционеры активно ведут переговоры с несколькими заинтересованными сторонами", – сказал гендиректор NIS.

Из-за нехватки сырой нефти, являющейся следствием санкций США, нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчеве 2 декабря прекратил работу. Санкции были введены из-за того, что мажоритарным владельцем акций NIS является российский "Газпром нефть".

На этом фоне власти Сербии уже рассматривают возможность отказаться от NIS как основного поставщика нефти, если ситуация не изменится.

Между тем венгерская нефтяная и газовая компания MOL увеличит поставки сырой нефти и топлива в Сербию.