Фон дер Ляйен встретилась с премьером Бельгии и Мерцем для обсуждения росактивов

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен встретилась с премьером Бельгии Бартом Де Вевером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который прибыл в Брюссель: они обсудили ситуацию в Украине и замороженные активы РФ.

Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Вечером 5 декабря Фон дер Ляйен сообщила, что во время встречи они согласились, что "учитывая текущую геополитическую ситуацию, время имеет решающее значение".

"Мы отметили, что финансовая поддержка Украины имеет ключевое значение для европейской безопасности. Мы провели очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу", – поделилась президент Еврокомиссии.

Она также отметила, что "особая ситуация" Бельгии в отношении использования замороженных российских активов является „неоспоримой" и должна быть решена таким образом, чтобы "все европейские государства несли одинаковый риск".

"Мы договорились продолжить обсуждение с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря", – добавила Фон дер Ляйен.

Напомним, президент Еврокомиссии 3 декабря объявила два решения по финансированию Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

Мерц отложил запланированную поездку в Осло в пятницу и вместо этого поехал в Брюссель для переговоров по российским замороженным активам.

СМИ писали, что США провели лоббирование в нескольких странах Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов РФ для обеспечения займа Украине.