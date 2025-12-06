Зеленський та Рютте обговорили зустріч команд України та США щодо "мирного плану"
Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили нещодавню зустріч української сторони із американцями.
Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".
У суботу, 6 грудня, Зеленський провів розмову із Рютте. Генеральний секретар НАТО привітав його із днем Збройних Сил України.
Також вони обмінялись оцінками дипломатичної ситуації, й Зеленський поінформував Рютте про розмову український представників в США з командою американського президента Дональда Трампа.
"Узгодили подальші контакти", – додав український президент.
Зазначимо, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін та зазначили, що зустрічі продовжаться в суботу, 6 грудня.
Зазначимо, попередня така зустріч США та України пройшла 4 грудня у Флориді. Українську делегацію запросили на цю зустріч після американсько-російських переговорів у Москві 2 грудня, з метою надати детальну інформацію про неї.
Перед тим з’являлась інформація, що президент Володимир Зеленський міг зустрітись з Віткоффом і Кушнером у Європі, однак ці плани не реалізували.
