Зеленський та Рютте обговорили зустріч команд України та США щодо "мирного плану"

Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили нещодавню зустріч української сторони із американцями.

У суботу, 6 грудня, Зеленський провів розмову із Рютте. Генеральний секретар НАТО привітав його із днем Збройних Сил України.

Також вони обмінялись оцінками дипломатичної ситуації, й Зеленський поінформував Рютте про розмову український представників в США з командою американського президента Дональда Трампа.

"Узгодили подальші контакти", – додав український президент.

Зазначимо, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін та зазначили, що зустрічі продовжаться в суботу, 6 грудня.

Зазначимо, попередня така зустріч США та України пройшла 4 грудня у Флориді. Українську делегацію запросили на цю зустріч після американсько-російських переговорів у Москві 2 грудня, з метою надати детальну інформацію про неї.

Перед тим з’являлась інформація, що президент Володимир Зеленський міг зустрітись з Віткоффом і Кушнером у Європі, однак ці плани не реалізували.

