Зеленский и Рютте обсудили встречу команд Украины и США по "мирному плану"

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили недавнюю встречу украинской стороны с американцами.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

В субботу, 6 декабря, Зеленский провел беседу с Рютте. Генеральный секретарь НАТО поздравил его с Днем Вооруженных Сил Украины.

Также они обменялись оценками дипломатической ситуации, и Зеленский проинформировал Рютте о беседе украинских представителей в США с командой американского президента Дональда Трампа.

"Согласовали дальнейшие контакты", – добавил украинский президент.

Отметим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Виткофф сообщили о ходе переговоров по "мирному плану" украинской и американской сторон и отметили, что встречи продолжатся в субботу, 6 декабря.

Отметим, что предыдущая такая встреча США и Украины прошла 4 декабря во Флориде. Украинскую делегацию пригласили на эту встречу после американо-российских переговоров в Москве 2 декабря с целью предоставить подробную информацию о ней.

Перед этим появлялась информация, что президент Владимир Зеленский мог встретиться с Виткоффом и Кушнером в Европе, однако эти планы не реализовали.

