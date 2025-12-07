СМИ: в Лувре из-за прорыва трубы пострадали 400 древних экспонатов из Египта

Ряд французских СМИ узнали, что в результате бытовой аварии в Лувре в конце ноября пострадали сотни старинных экспонатов из Египта – что является уже вторым скандальным случаем в музее после громкого ограбления.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили La Tribune de l’art, BFMTV, Le Figaro.

По данным СМИ, авария произошла еще 27 ноября – в музее прорвало трубу со сточными водами, в результате чего "серьезно повреждены" около 400 экспонатов из библиотеки египетских античных памятников.

В La Tribune de l’art утверждают, что некоторые старинные рукописи настолько пострадали, что восстановить их уже невозможно. Вода от "потопа" якобы просочилась через пол на первый этаж как раз над электрическим шкафом, что при худшем развитии событий могло привести к пожару.

BFMTV получили внутреннюю записку из музея, из которой следует, что о проблемах с трубой знали еще до инцидента.

В La Tribune de l'Art пишут, что ответственные за отделение египетских античных памятников годами говорили высшему руководству о рисках для экспонатов в случае прорыва спрятанных под потолком труб, которые периодически протекали и об этом было известно – однако в итоге ничего не было сделано.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники уронили во время побега.

По делу объявили обвинение четырем подозреваемым.

Скандал спровоцировал волну вопросов о каких-то мерах безопасности в музее.