Глава МИД Германии отправляется с визитом в Китай

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в понедельник, 8 декабря, отправляется в Китай с первым визитом после того, как его недавняя поездка была отменена.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По словам представителя министерства иностранных дел Германии, Вадефуль должен встретиться со своим китайским коллегой, а также министром торговли и главой отдела международных отношений Коммунистической партии.

Он отметил, что переговоры в Пекине будут сосредоточены на экономических отношениях между Европой и крупнейшими экономиками Азии. Во вторник, 9 декабря, Вадефуль посетит южный производственный центр Гуанчжоу.

Ожидается, что среди прочего Вадефуль поднимет вопрос европейских интересов безопасности в своих переговорах с китайскими чиновниками, в частности, вопрос полномасштабного вторжения России в Украину.

После того, как Вадефуль отложил свою ранее запланированную поездку, в прошлом месяце в Китай отправился министр финансов Ларс Клингбайль, став первым министром нового правительства Германии, который посетил эту страну. В начале следующего года ожидается визит канцлера Фридриха Мерца, хотя это еще не подтверждено.

Сам Китай, во время общения премьер-министра Ли Цяна с Мерцем, выступил с предложением об укреплении связей с Германией.