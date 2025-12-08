Умеров представит Зеленскому отчет по встречам с американской стороной

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о задачах украинской команды во время переговоров с представителями американского президента Дональда Трампа, а также отметил, что в понедельник, 8 декабря, президент Владимир Зеленский получит всю информацию о встречах.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Умеров отметил, что в течение нескольких дней работал с главой Генштаба Вооруженных Сил Андреем Гнатовым в США с представителями Трампа.

Он заявил, что в понедельник, 8 декабря, они представят полную информацию Зеленскому по всем аспектам диалога с американской стороной, а также – все документы.

"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", – добавил секретарь СНБО.

Отметим, Зеленский охарактеризовал свой разговор с представителями команды президента США, как "конструктивный, хотя и непростой".

Разговор украинского президента с посланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоялся после двух раундов американо-украинских переговоров в Майами.

Ранее портал Axios сообщил, что в ходе разговора Зеленского с Уиткоффом и Кушнером обсуждение территориальных вопросов было сложным.

