На іспанському острові Тенерифе через сильний шторм загинули люди

Внаслідок сильних хвиль на узбережжі острова Тенерифе в Іспанії є загиблі та поранені люди.

Про це повідомив уряд Канарських островів, пише "Європейська правда".

Внаслідок шторму загинули 55-річна жінка, 35-річний чоловік і ще один чоловік, вік якого не встановили.

Вони померли після падіння у воду через сильний удар хвилями. Усі загиблі були туристами, зокрема італієць та словак, громадянство третьої жертви не повідомили.

Як зазначається, ще в однієї жінки на момент прибуття першої допомоги зафіксували зупинку серця, але медикам вдалося її реанімувати. Її терміново доставили до лікарні.

39-річну жінку, яка на момент надання першої допомоги мала травму середньої тяжкості, довезли до лікарні каретою швидкої допомоги.

Третя постраждала людина ушпиталення не потребувала.

На початку листопада писали, що три людини загинули і 15 зазнали травм внаслідок сильного шторму, що накрив іспанський курортний острів Тенерифе.

Нагадаємо, наприкінці жовтня сильні вітри у багатьох регіонах Польщі поламали десятки дерев та подекуди пошкодили дахи будівель.

Раніше від сильного шторму постраждали північні регіони Німеччини.