На испанском острове Тенерифе из-за сильного шторма погибли люди

В результате сильных волн на побережье острова Тенерифе в Испании есть погибшие и раненые люди.

Об этом сообщило правительство Канарских островов, пишет "Европейская правда".

В результате шторма погибли 55-летняя женщина, 35-летний мужчина и еще один мужчина, возраст которого не установлен.

Они погибли после падения в воду из-за сильного удара волнами. Все погибшие были туристами, в том числе итальянец и словак, гражданство третьей жертвы не сообщили.

Как отмечается, еще у одной женщины на момент прибытия первой помощи зафиксировали остановку сердца, но медикам удалось ее реанимировать. Ее срочно доставили в больницу.

39-летнюю женщину, которая на момент оказания первой помощи имела травму средней тяжести, довезли в больницу на машине скорой помощи.

Третий пострадавший человек в госпитализации не нуждался.

В начале ноября писали, что три человека погибли и 15 получили травмы в результате сильного шторма, обрушившегося на испанский курортный остров Тенерифе.

Напомним, в конце октября сильные ветры во многих регионах Польши сломали десятки деревьев и местами повредили крыши зданий.

Ранее от сильного шторма пострадали северные регионы Германии.