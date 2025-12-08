Президент Євроради розкритикував деякі положення стратегії нацбезпеки США

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував положення нової стратегії з національної безпеки США, яку презентували минулого тижня.

Його цитує AFP, пише "Європейська правда".

Коментарі Кошти можуть стосуватися положення стратегії нацбезпеки США, де звинувачуються деякі європейські уряди в несправедливій цензурі певних політичних партій – здебільшого ультраправих.

Він заявив, що Європейський Союз не може прийняти "загрозу втручання в європейську політику".

"Сполучені Штати не можуть підміняти європейських громадян у виборі, які партії є хорошими, а які – поганими. Сполучені Штати не можуть замінювати Європу в тому, яке бачення свободи вираження вона має", – наголосив президент Євроради.

Він також наголосив, що той факт, що Росія привітала бачення Вашингтона, є тривожним сигналом.

У Стратегії нацбезпеки США підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, глава МЗС Німеччини відкинув "зовнішні поради" США, що стосуються Європи, а міністр закордонних справ Норвегії відзначив, що "щось подібне лунало від Москви".

У Єврокомісії зазначили, що ЄС цінує трансатлантичні відносини, але рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС.