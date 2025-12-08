Президент Евросовета раскритиковал некоторые положения стратегии нацбезопасности США

Президент Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал положения новой стратегии по национальной безопасности США, которую представили на прошлой неделе.

Его цитирует AFP, пишет "Европейская правда".

Комментарии Кошты могут касаться положения стратегии нацбезопасности США, где обвиняются некоторые европейские правительства в несправедливой цензуре определенных политических партий – в основном ультраправых.

Он заявил, что Европейский Союз не может принять "угрозу вмешательства в европейскую политику".

"Соединенные Штаты не могут подменять европейских граждан в выборе, какие партии хорошие, а какие – плохие. Соединенные Штаты не могут заменять Европу в том, какое видение свободы выражения она имеет", – подчеркнул президент Евросовета.

Он также отметил, что тот факт, что Россия приветствовала видение Вашингтона – это тревожный сигнал.

В Стратегии нацбезопасности США подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, глава МИД Германии отверг "внешние советы" США, касающиеся Европы, а министр иностранных дел Норвегии отметил, что "нечто подобное звучало от Москвы".

В Еврокомиссии отметили, что ЕС ценит трансатлантические отношения, но решения по ЕС будет принимать сам ЕС.