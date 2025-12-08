В Румынии уже обещают определиться с министром обороны до конца года

Председатель румынской партии USR, входящей в правительственную коалицию, Доминик Фриц сказал, что нового министра обороны планируют назначить, вероятно, до конца 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

На пресс-конференции в штаб-квартире USR Фриц сказал, что Министерство обороны "весомое" и имеет международное значение, поэтому должно возглавляться политиками, а не технократами.

"Мы выдвинем свою номинацию в ближайшее время. Я ожидаю, что в этом году у нас будет новый министр обороны, и мы объявим имя, когда его номинируем", – сказал он.

Лидер USR добавил, что проконсультируется с президентом Румынии Никушором Даном, прежде чем принять решение.

Как сообщалось, министр обороны Румынии Йонуц Муштяну подал в отставку после того, как выяснилось, что он указал ложные данные о своем образовании в резюме.

Обязанности министра обороны Румынии временно поручили министру экономики Раду Мируце.

По информации СМИ, в USR после отставки Муштяну обсуждают шесть потенциальных кандидатов на следующего министра обороны.