Зустріч чотирьох лідерів у Лондоні закінчилась, Стармер і Зеленський продовжили переговори

У Лондоні закінчилась спільна зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України, британський прем’єр та президент України проводять двосторонні переговори.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Незадовго перед 17:00 прем’єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський разом вийшли на ґанок Даунінг-стріт, 10 для спільного фото.

Журналісти намагалися ставити їм запитання, але лідери не відповідали. Після короткого обміну фразами та рукостискань Макрон і Мерц вирушили пішки від офісу прем’єра, а Стармер і Зеленський повернулися у будівлю, що продовжити переговори удвох.

Нагадаємо, зустріч лідерів почалася приблизно о пів на четверту за київським часом.

Увечері Зеленський полетить до Брюсселя, де у нього запланована зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніу Коштою і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

