Встреча четырех лидеров в Лондоне закончилась, Стармер и Зеленский продолжили переговоры

В Лондоне закончилась совместная встреча лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины, британский премьер и президент Украины проводят двусторонние переговоры.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Незадолго перед 17:00 премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский вместе вышли на крыльцо Даунинг-Стрит, 10 для совместного фото.

Журналисты пытались задавать им вопросы, но лидеры не отвечали. После короткого обмена фразами и рукопожатий Макрон и Мерц отправились пешком от офиса премьера, а Стармер и Зеленский вернулись в здание, чтобы продолжить переговоры вдвоем.

Напомним, встреча лидеров началась примерно в половине четвертого по киевскому времени.

Вечером Зеленский полетит в Брюссель, где у него запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник украинского президента ожидают в Риме.

Дипломатическое турне Зеленского происходит после серии встреч представителей Украины и США, которые касаются "мирного соглашения".

Читайте также статью "ЕП" из Брюсселя: НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе.