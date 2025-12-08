У Макрона поділились деталями обговорень чотирьох лідерів у Лондоні

У Єлисейському палаці підтвердили, що центральними темами обговорень лідерів Британії, Франції, Німеччини та України у Лондоні був "мирний план" Трампа, а також гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У Єлисейському палаці зазначили, що зустріч чотирьох лідерів у Лондоні 8 грудня дозволила "продовжити спільну роботу над американським планом" щодо припинення російсько-української війни, "з метою доповнити його європейськими внесками у тісній координації з Україною".

Як зазначають, ця робота "на етапі фіналізації" і ведеться радниками з нацбезпеки "для взаємодій між європейською, американською та українською сторонами, які мають дозволити підсилити зближення у наступні дні".

"Паралельно поглибиться робота щодо надання Україні міцних гарантій безпеки, а також передбачити заходи для відбудови України", – додали у Єлисейському палаці.

Як повідомляли, після завершення спільної зустрічі Макрон і Мерц залишили офіс британського прем’єра, а Кір Стармер та Володимир Зеленський повернулись всередину для двосторонніх переговорів.

Увечері Зеленський полетить до Брюсселя, де у нього запланована зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніу Коштою і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

