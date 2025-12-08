У Макрона поделились деталями обсуждений четырех лидеров в Лондоне

В Елисейском дворце подтвердили, что центральными темами обсуждений лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне были "мирный план" Трампа, а также гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В Елисейском дворце отметили, что встреча четырех лидеров в Лондоне 8 декабря позволила "продолжить совместную работу над американским планом" по прекращению российско-украинской войны, "с целью дополнить его европейскими вкладами в тесной координации с Украиной".

Как отмечают, эта работа "на этапе финализации" и ведется советниками по нацбезопасности "для взаимодействия между европейской, американской и украинской сторонами, которые должны позволить усилить сближение в последующие дни".

"Параллельно углубится работа по предоставлению Украине прочных гарантий безопасности, а также предусмотрены меры для восстановления Украины", – добавили в Елисейском дворце.

Как сообщалось, после завершения совместной встречи Макрон и Мерц покинули офис британского премьера, а Кир Стармер и Владимир Зеленский вернулись внутрь для двусторонних переговоров.

Вечером Зеленский улетит в Брюссель, где у него запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник украинского президента ожидают в Риме.

Дипломатическое турне Зеленского проходит после серии встреч представителей Украины и США, касающихся "мирного соглашения".

