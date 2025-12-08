Зеленський завершив зустрічі у Лондоні та вирушає до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський завершив зустрічі у Лондоні та вирушить до Брюсселя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує BBC.

Президент України Володимир Зеленський завершив зустрічі у Лондоні та залишив Даунінг-Стрит 10.

Далі, наскільки відомо, він має вирушити до Брюсселя, де вже увечері в понеділок зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте і керівництвом ЄС.

Нагадаємо, вдень 8 грудня в офісі британського прем’єра відбулася спільна зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України.

Після неї Макрон і Мерц залишили офіс британського прем’єра, а Кір Стармер та Володимир Зеленський повернулись всередину для двосторонніх переговорів.

У вівторок українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

