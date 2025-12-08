Зеленський завершив зустрічі у Лондоні та вирушає до Брюсселя
Президент України Володимир Зеленський завершив зустрічі у Лондоні та вирушить до Брюсселя.
Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує BBC.
Президент України Володимир Зеленський завершив зустрічі у Лондоні та залишив Даунінг-Стрит 10.
Далі, наскільки відомо, він має вирушити до Брюсселя, де вже увечері в понеділок зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте і керівництвом ЄС.
Нагадаємо, вдень 8 грудня в офісі британського прем’єра відбулася спільна зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України.
Після неї Макрон і Мерц залишили офіс британського прем’єра, а Кір Стармер та Володимир Зеленський повернулись всередину для двосторонніх переговорів.
У вівторок українського президента очікують у Римі.
Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".
Читайте також статтю "ЄП" з Брюсселя: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.