У Німеччині застерегли від розриву відносин зі США після публікації безпекової стратегії

Очільник Федерального відомства з захисту конституції Німеччини (BfV) Сінан Селен вважає, що необхідності в розриві відносин між Європою та США через нову американську Стратегію національної безпеки немає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коментуючи нову Стратегію нацбезпеки США, Селен сказав, що не робив би з неї "висновку, що ми повинні розірвати відносини з Америкою, і я також не вірю, що наші партнери розірвуть відносини з нами".

"Але важливим моментом є те, що ми, звичайно, повинні постійно переглядати наші союзи і розвивати їх, і це стосується, зокрема, європейських мереж", – додав він.

На думку очільника BfV, Європа повинна стати більш незалежною в цілому, зокрема в контексті архітектури безпеки, натякаючи на занепокоєння щодо залежності від американських технологій.

"У нас є галузі та компанії, які можуть це зробити. Можливо, їм просто потрібна більша підтримка", – сказав Селен.

У Стратегії нацбезпеки США підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, глава МЗС Німеччини відкинув "зовнішні поради" США, що стосуються Європи, а міністр закордонних справ Норвегії відзначив, що "щось подібне лунало від Москви".

У Єврокомісії зазначили, що ЄС цінує трансатлантичні відносини, але рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС.