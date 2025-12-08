В Германии предостерегли от разрыва отношений с США после публикации стратегии безопасности

Глава Федерального ведомства по защите конституции Германии (BfV) Синан Селен считает, что необходимости в разрыве отношений между Европой и США из-за новой американской Стратегии национальной безопасности нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комментируя новую Стратегию нацбезопасности США, Селен сказал, что не делал бы из нее "вывод, что мы должны разорвать отношения с Америкой, и я также не верю, что наши партнеры разорвут отношения с нами".

"Но важным моментом является то, что мы, конечно, должны постоянно пересматривать наши союзы и развивать их, и это касается, в частности, европейских сетей", – добавил он.

По мнению главы BfV, Европа должна стать более независимой в целом, в частности в контексте архитектуры безопасности, намекая на обеспокоенность зависимостью от американских технологий.

"У нас есть отрасли и компании, которые могут это сделать. Возможно, им просто нужна большая поддержка", – сказал Селен.

В Стратегии нацбезопасности США подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, глава МИД Германии отверг "внешние советы" США, касающиеся Европы, а министр иностранных дел Норвегии отметил, что "нечто подобное звучало из Москвы".

В Еврокомиссии отметили, что ЕС ценит трансатлантические отношения, но решения по ЕС будет принимать сам ЕС.