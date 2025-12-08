Фон дер Ляєн розповіла про засідання "коаліції рішучих" та два пріоритети ЄС

Забезпечення фінансової підтримки України, зокрема, на базі заморожених активів Росії, з боку Європейського Союзу стане ключовим для її збереження як держави та забезпечить основу створення системи європейської оборони.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн за результатами засідання "коаліції рішучих", яке відбулося у гібридному форматі у понеділок, 8 грудня.

Єврокомісія пообіцяла забезпечити фінансову підтримку України і продовжує розглядати варіант "репараційних позик".

"Сьогодні вдень ми провели засідання "коаліції рішучих". Я поінформувала Президента Зеленського та присутніх лідерів про два ключові пріоритети – підтримка України та підвищення оборонної готовності Європи", – йдеться у заяві фон дер Ляєн, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Вона наголосила, що "забезпечення фінансової підтримки допоможе гарантувати виживання України, і це є вирішальним актом європейської оборони".

"Наша пропозиція щодо "репараційної позики" є складною, але в її основі лежить підвищення ціни війни для Росії. Пропозиція має на увазі грошові залишки, отриманими від знерухомлених російських активів. Ці залишки будуть використані для репарацій", – уточнила президентка Єврокомісії.

З її слів, чим довше Путін веде свою війну, "проливає кров, забирає життя і руйнує українську інфраструктуру, тим вищими будуть витрати для Росії".

"Україна здобуває важкі уроки на полі бою, і ми вчимося разом з нею. Інтегруючи наші оборонно-промислові бази, ми будуємо сильне стримування – на сьогодні й на завтра… Наші зв'язки міцніші, ніж будь-коли. Нас об'єднують не лише оборонні інтереси, а й наші спільні цінності", – підкреслила фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", увечері у понеділок, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушить до Брюсселя, де зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, вдень 8 грудня в офісі британського прем’єра відбулася спільна зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України.

У вівторок, 9 грудня, українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

