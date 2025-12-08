Фон дер Ляйен рассказала о заседании "коалиции решительных" и двух приоритетах ЕС

Обеспечение финансовой поддержки Украины, в частности, на базе замороженных активов России, со стороны Европейского Союза станет ключевым для ее сохранения как государства и обеспечит основу создания системы европейской обороны.



Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по результатам заседания "коалиции решительных", которое состоялось в гибридном формате в понедельник, 8 декабря.



Еврокомиссия пообещала обеспечить финансовую поддержку Украины и продолжает рассматривать вариант "репарационных займов".



"Сегодня днем мы провели заседание "коалиции решительных". Я проинформировала Президента Зеленского и присутствующих лидеров о двух ключевых приоритетах – поддержка Украины и повышение оборонной готовности Европы", – говорится в заявлении фон дер Ляйен, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".



Она подчеркнула, что "обеспечение финансовой поддержки поможет гарантировать выживание Украины, и это является решающим актом европейской обороны".



"Наше предложение относительно "репарационного займа" является сложным, но в его основе лежит повышение цены войны для России. Предложение подразумевает денежные остатки, полученные от обездвиженных российских активов. Эти остатки будут использованы для репараций", – уточнила президент Еврокомиссии. По ее словам, чем дольше Путин ведет свою войну, "проливает кровь, забирает жизни и разрушает украинскую инфраструктуру, тем выше будут расходы для России".



"Украина извлекает тяжелые уроки на поле боя, и мы учимся вместе с ней. Интегрируя наши оборонно-промышленные базы, мы строим сильное сдерживание – на сегодня и на завтра… Наши связи крепче, чем когда-либо. Нас объединяют не только оборонные интересы, но и наши общие ценности", – подчеркнула фон дер Ляйен.



Как сообщала "Европейская правда", вечером в понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Брюссель, где встретится с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Напомним, днем 8 декабря в офисе британского премьера состоялась совместная встреча лидеров Британии, Франции, Германии и Украины. Во вторник, 9 декабря, украинского президента ожидают в Риме.



Дипломатическое турне Зеленского проходит после серии встреч представителей Украины и США, которые касаются "мирного соглашения".



