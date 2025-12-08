Зеленский рассказал подробности переговоров с лидерами Британии, Франции и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности его встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, которая состоялась днем 8 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал пост в своих соцсетях.

Зеленский поблагодарил премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию встречи и "личный вклад каждого на пути к установлению мира".

"Мы подробно обсудили сегодня нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующих шагов. Отдельно пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины", – сообщил президент Украины.

"Спасибо лидерам за готовность быть с нашим народом и помогать на пути к приближению мира... Очень важные вещи на сегодняшний день – это единство между Европой и Украиной, а также единство между Европой, Украиной и Соединенными Штатами", – отметил он.

What is crucial today is unity between Europe and Ukraine, as well as unity between Europe, Ukraine, and the United States. I am grateful to the leaders of the United Kingdom, France, and Germany – @Keir_Starmer, @EmmanuelMacron, and @bundeskanzler – for organizing the meeting… pic.twitter.com/BWXaodhdN3 – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025

Напомним, встреча лидеров состоялась в офисе британского премьера на Даунинг-стрит, 10, после нее Кир Стармер также отдельно беседовал с Зеленским. Далее президент Украины отправился в Брюссель, где сегодня же должен встретиться с генсеком НАТО и руководством ЕС.

В Елисейском дворце подтвердили, что центральными темами обсуждений лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне был "мирный план" Трампа, а также гарантии безопасности для Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после завершения переговоров заверил, что поддержка для Украины "не пошатнется".

Перед встречей Макрон отметил, что Украина и Европа "имеют много карт" в мирных переговорах.