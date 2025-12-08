Укр Рус Eng

Мерц прокоментував переговори у Лондоні

Новини — Понеділок, 8 грудня 2025, 17:28 — Марія Ємець

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після завершення перемовин лідерів Британії, Франції, Німеччини та України запевнив, що їхня підтримка для України "не похитнеться". 

Як повідомляє "Європейська правда", допис та фото з ґанку Даунінг-стріт, 10 з’явились в його офіційному X.

"Доля України – це доля Європи. Ми тут, щоб з’ясувати, як посилити наші зусилля. Ніхто не повинен мати сумнівів: наша підтримка не похитнеться", – написав Фрідріх Мерц після зустрічі.

Як повідомляли, після завершення спільної зустрічі Макрон і Мерц залишили офіс британського прем’єра, а Кір Стармер та Володимир Зеленський повернулись всередину для двосторонніх переговорів. 

Увечері Зеленський полетить до Брюсселя, де у нього запланована зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніу Коштою і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

Читайте також статтю "ЄП" з Брюсселя: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
Реклама: