Мерц прокоментував переговори у Лондоні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після завершення перемовин лідерів Британії, Франції, Німеччини та України запевнив, що їхня підтримка для України "не похитнеться".

Як повідомляє "Європейська правда", допис та фото з ґанку Даунінг-стріт, 10 з’явились в його офіційному X.

"Доля України – це доля Європи. Ми тут, щоб з’ясувати, як посилити наші зусилля. Ніхто не повинен мати сумнівів: наша підтримка не похитнеться", – написав Фрідріх Мерц після зустрічі.

Ukraine’s fate is Europe’s fate. We’re here to see how we can step up our efforts. No one should have any doubt: our support will not falter. pic.twitter.com/xBZ1phFSZX – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 8, 2025

Як повідомляли, після завершення спільної зустрічі Макрон і Мерц залишили офіс британського прем’єра, а Кір Стармер та Володимир Зеленський повернулись всередину для двосторонніх переговорів.

Увечері Зеленський полетить до Брюсселя, де у нього запланована зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніу Коштою і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

