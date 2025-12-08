Зеленский уверен, что Украина получит замороженные активы РФ

Украина крайне нуждается в положительном решении ЕС по использованию российских активов для финансирования своего дефицита, хотя не знает, в каком формате это решение будет принято.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на онлайн-брифинге понедельник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский, который отвечал на вопросы с борта самолета, направлявшегося в Брюссель, заявил, что использование денег РФ – это одна из тем, которую он будет обсуждать на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Антониу Кошту.

"За их (лидеров ЕС и государств-членов ЕС) решения я не могу отвечать. Но все понимают и разделяют наше мнение, что в конце концов надо принять это решение – чтобы замороженные активы России, которая разрушала и разрушает Украину – работали на Украину", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет иметь серьезные проблемы в случае, если средств не будет, поэтому вариант отсутствия согласия не рассматривается.

"Мы рассчитываем на эти деньги. Я не знаю, будет ли это репарационный кредит, или это будет альтернатива – это зависит от единства Европы и от некоторых скептиков. Но я уверен, что этот вопрос будет решен... Лидеры понимают, что Украина без этих денег не сможет. А уже источник (путь выделения – ЕП) этих денег – это вопрос к Европе", – пояснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эти средства должны пойти или на восстановление, "или на вооружение, если война не закончится".

Семь государств написали письмо руководству ЕС о "репарационном займе" Украине. Главным противником остается правительство Бельгии. На выходных президент ЕК встретилась с премьером Бельгии и Мерцом для обсуждения росактивов.

Заметим также, что альтернативу "репарационной позиции" заблокировала Венгрия.