Лідери ЄС та НАТО розповіли про зустріч із Зеленським у Брюсселі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським наголосили на непохитній підтримці України.

Про це вони написали у своїх соцмережах, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн та Кошта заявили, що поки тривають мирні переговори – Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України.

"Наші пропозиції щодо фінансування вже на столі. Мета – сильна Україна, як на полі бою, так і за столом переговорів", – наголосили вони.

Президентка Єврокомісії та президент Євроради підтвердили Зеленському, що ЄС залишається непохитним і відданим своїм принципам.

"Суверенітет України мають поважати. Безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони нашого Союзу", – акцентували вони.

Вони також зазначили, що ці пріоритети були в центрі обговорень із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Рютте, своєю чергою, зазначив, що ці переговори були плідними.

А український президент поділився із лідерами ситуацією на дипломатичному треку.

Вони детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості, торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту.

"По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно", – додав Зеленський.

Зазначимо, у вівторок, 9 грудня, українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

