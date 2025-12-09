Лидеры ЕС и НАТО рассказали о встрече с Зеленским в Брюсселе

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом Владимиром Зеленским подчеркнули непоколебимую поддержку Украины.

Об этом они написали в своих соцсетях, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен и Кошта заявили, что пока продолжаются мирные переговоры – Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины.

"Наши предложения по финансированию уже на столе. Цель – сильная Украина, как на поле боя, так и за столом переговоров", – подчеркнули они.

Президент Еврокомиссии и президент Евросовета подтвердили Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и преданным своим принципам.

"Суверенитет Украины должны уважать. Безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе как первая линия обороны нашего Союза", – подчеркнули они.

Они также отметили, что эти приоритеты были в центре обсуждений с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Рютте, в свою очередь, отметил, что эти переговоры были плодотворными.

А украинский президент поделился с лидерами ситуацией на дипломатическом треке.

Они подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантии безопасности и усиления нашей устойчивости, коснулись также инициативы PURL и репарационного кредита.

"По всем вопросам скоординировали позиции. Действуем согласованно и конструктивно", – добавил Зеленский.

Отметим, во вторник, 9 декабря, украинского президента ожидают в Риме.

Дипломатическое турне Зеленского происходит после серии встреч представителей Украины и США, касающихся "мирного соглашения".

