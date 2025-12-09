У Британії попереджають: країна близька до того, щоб поступитися Росії домінуванням в Атлантиці

Командувач британських Військово-морських сил, перший лорд Гуїн Дженкінс заявив, що його країна близька до того, щоб уперше з часу закінчення Другої світової війни втратити Атлантику на користь Росії.

Його слова цитує The Times, пише "Європейська правда".

Дженкінс зазначив, що Росія інвестувала "мільярди" у свої морські сили, зокрема у Північний флот, "попри мільйони людських життів і вартість свого кричущого незаконного вторгнення в Україну".

"Перевага, якою ми користувалися в Атлантиці після закінчення холодної війни, Другої світової війни, перебуває під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго. Наші потенційні супротивники інвестують мільярди. Ми маємо активізувати свої зусилля, інакше втратимо цю перевагу. Ми не можемо допустити цього", – вважає він.

Він розповів, що за останні два роки кількість вторгнень Росії в британські води зросла на 30 %, включно із "видимою присутністю" шпигунських кораблів, таких як "Янтарю", який, як підозрюють, займається картографуванням підводних кабелів.

Говорячи про загрозу, яку становить Росія, Дженкінс зазначив, що "Янтарь" – "лише та частина, яку ми бачимо публічно, але це не та частина, яка мене турбує найбільше".

"Мене найбільше турбує те, що відбувається під хвилями", – зазначив він.

За словами Дженкінса, Велика Британія бореться з війною в "підводному бойовому просторі" за допомогою нових технологій.

Напередодні писали, що Велика Британія активізує роботу над програмою "Атлантичний бастіон", посилюючи підводну оборону на тлі зростання російської активності.

Нагадаємо, у листопаді біля британських берегів помітили російський шпигунський корабель "Янтарь". Тоді у Лондоні навіть попередили про готовність до військової відповіді, якщо його дії почнуть становити загрозу. У Москві по-хамськи відповіли на це попередження.

4 грудня стало відомо, що Британія і Норвегія укладають масштабну угоду про оборонну співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану.