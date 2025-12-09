В Британии предупреждают: страна близка к тому, чтобы уступить России доминирование в Атлантике

Командующий британскими Военно-морскими силами, первый лорд Гуин Дженкинс заявил, что его страна близка к тому, чтобы впервые со времени окончания Второй мировой войны потерять Атлантику в пользу России.

Его слова цитирует The Times, пишет "Европейская правда".

Дженкинс отметил, что Россия инвестировала "миллиарды" в свои морские силы, в частности в Северный флот, "несмотря на миллионы человеческих жизней и стоимость своего вопиющего незаконного вторжения в Украину".

"Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но недолго. Наши потенциальные противники инвестируют миллиарды. Мы должны активизировать свои усилия, иначе потеряем это преимущество. Мы не можем допустить этого", – считает он.

Он рассказал, что за последние два года количество вторжений России в британские воды выросло на 30 %, включая "видимое присутствие" шпионских кораблей, таких как "Янтарь", который, как подозревают, занимается картографированием подводных кабелей.

Говоря об угрозе, которую представляет Россия, Дженкинс отметил, что "Янтарь" – "только та часть, которую мы видим публично, но это не та часть, которая меня беспокоит больше всего".

"Меня больше всего беспокоит то, что происходит под волнами", – отметил он.

По словам Дженкинса, Великобритания борется с войной в "подводном боевом пространстве" с помощью новых технологий.

Накануне писали, что Великобритания активизирует работу над программой "Атлантический бастион", усиливая подводную оборону на фоне роста российской активности.

Напомним, в ноябре у британских берегов заметили российский шпионский корабль "Янтарь". Тогда в Лондоне даже предупредили о готовности к военному ответу, если его действия начнут представлять угрозу. В Москве по-хамски ответили на это предупреждение.

4 декабря стало известно, что Великобритания и Норвегия заключают масштабное соглашение об оборонном сотрудничестве для защиты подводной инфраструктуры, предусматривающее совместную деятельность флотов обоих государств в северной части Атлантического океана.