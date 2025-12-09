ЗМІ: Стармер вважає, що угода про використання росактивів для України вже близько

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що угода про використання заморожених російських активів для надання Україні так званої "репараційної позики" вже близько.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву британського прем’єра наводить The Times.

Стармер вважає, що згода на використання заморожених росактивів на користь України буде досягнута найближчими днями.

Питання заморожених росактивів стало однією з тем перемовин Стармера з лідерами Німеччини, Франції і України у понеділок у Лондоні.

Після зустрічі речник Даунінг-стріт заявив, що чотири лідери "обговорили позитивний прогрес у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відновлення України".

Після цього високопоставлені урядові джерела висловили оптимізм щодо того, що угода близька і буде оголошена або цього тижня, або наступного. Ці гроші включають близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів, що зберігаються на банківських рахунках у Великій Британії.

"Ми сподіваємося, що угода буде укладена приблизно наступного тижня", – сказав представник британського уряду.

Президент Володимир Зеленський висловлював упевненість, що Україна отримає заморожені кошти РФ.

Сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні. Головним противником лишається уряд Бельгії. Нещодавно президентка ЄК зустрілася із прем’єром Бельгії та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом задля обговорення росактивів.

Зауважимо також, що альтернативу "репараційній позиці" заблокувала Угорщина.