СМИ: Стармер считает, что соглашение об использовании росактивов для Украины уже близко

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что соглашение об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине так называемого "репарационного займа" уже близко.

Как сообщает "Европейская правда", заявление британского премьера приводит The Times.

Стармер считает, что согласие на использование замороженных росактивов в пользу Украины будет достигнуто в ближайшие дни.

Вопрос замороженных росактивов стал одной из тем переговоров Стармера с лидерами Германии, Франции и Украины в понедельник в Лондоне.

После встречи представитель Даунинг-стрит заявил, что четыре лидера "обсудили положительный прогресс в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины".

После этого высокопоставленные правительственные источники выразили оптимизм относительно того, что соглашение близко и о нем будет объявлено или на этой неделе, или на следующей. Эти деньги включают около 8 миллиардов фунтов стерлингов, хранящихся на банковских счетах в Великобритании.

"Мы надеемся, что сделка будет заключена примерно на следующей неделе", – сказал представитель британского правительства.

Президент Владимир Зеленский выражал уверенность, что Украина получит замороженные средства РФ.

Семь государств написали письмо руководству ЕС о "репарационном займе" Украине. Главным противником остается правительство Бельгии. Недавно президент ЕК встретилась с премьером Бельгии и немецким канцлером Фридрихом Мерцем для обсуждения росактивов.

Отметим также, что альтернативу "репарационному займу" заблокировала Венгрия.