В Германии начинается суд над тремя подозреваемыми в шпионаже в пользу РФ

В немецком Франкфурте начинается суд над тремя мужчинами, которых подозревают в том, что они по заказу спецслужб РФ шпионили за раненым украинским офицером в городе.

Об этом сообщает n-tv, информирует "Европейская правда".

Во вторник подозреваемые должны предстать перед судом, чтобы ответить на выдвинутые им обвинения.

Один из обвиняемых, гражданин Армении, якобы получил задание по шпионажу в начале мая 2024 года и нанял двух других, украинца и россиянина, для его выполнения.

Согласно обвинению, встреча должна была состояться в кафе в центре Франкфурта в июне 2024 года, но цель – бывший украинский офицер, который получил ранение на войне и работал в военной разведке Украины, – на тот момент уже связался с немецкой полицией.

Напомним, в конце октября Высший региональный суд Мюнхена осудил трех мужчин за шпионаж в пользу России.

Как известно, спецслужбы Германии предостерегали граждан, что российские спецслужбы ищут "одноразовых агентов" для диверсий.

А летом военная контрразведка Германии (MAD) заявляла, что Россия усиливает шпионаж и деструктивную деятельность в стране.