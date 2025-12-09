Президент Євроради назвав два ключових питання майбутнього саміту лідерів ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що грудневий саміт лідерів ЄС зосередить увагу на двох питаннях: Україні та безпеці Європи, а також багаторічній фінансовій програмі Європейського Союзу на 2028-2034 роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі-запрошенні на саміт від Кошти.

Президент Євроради зазначив, що 17 грудня перед зустріччю лідерів ЄС відбудеться Саміт ЄС – Західні Балкани.

Далі, за його словами, лідери розпочнуть дискусії з обговорення ситуації в Україні.

"Останні події підкреслюють необхідність вжиття термінових заходів з боку ЄС. На засіданні Європейської Ради в жовтні ми зобов’язалися вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема щодо її військових та оборонних зусиль. На нашому наступному засіданні ми маємо вирішити, на основі поточної підготовчої роботи, як реалізувати це зобов’язання", – пише Кошта.

У контексті активізації мирних зусиль з врегулювання війни Кошта зазначив, що лідери ЄС обговорять, "як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи і як посилити переговорну позицію України".

"Важливою частиною цього рівняння має бути посилення тиску на Росію", – додав він.

Також Кошта акцентує на важливості питання наступної багаторічної фінансової програми ЄС.

"Данське головування значно просунуло підготовчу роботу. Наші обговорення стануть нагодою підбити підсумки досягнутого прогресу та надати рекомендації для наступного етапу переговорів", – написав він.

Крім того, на саміті говоритимуть про розширення ЄС, зокрема, оцінять прогрес у реформах країн-кандидатів на вступ.

Також, як зазначив Кошта, йтиметься про глобальну економічну ситуацію, ситуацію на Близькому Сході, рішення щодо європейської оборони і безпеки, а також міграції.

"Як завжди, я докладу зусиль, щоб наше засідання тривало один день. Але моїм ключовим пріоритетом є виконання важливих рішень, які необхідно прийняти, а саме щодо фінансування України", – наголосив президент Євроради.

Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні.

Президент Володимир Зеленський висловлював упевненість, що Україна отримає заморожені кошти РФ.

Сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні. Головним противником лишається уряд Бельгії. Нещодавно президентка ЄК зустрілася із прем’єром Бельгії та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом задля обговорення росактивів.

Зауважимо також, що альтернативу "репараційній позиці" заблокувала Угорщина.