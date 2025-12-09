Президент Евросовета назвал два ключевых вопроса предстоящего саммита лидеров ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что декабрьский саммит лидеров ЕС сосредоточит внимание на двух вопросах: Украине и безопасности Европы, а также многолетней финансовой программе Европейского Союза на 2028-2034 годы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме-приглашении на саммит от Кошты.

Президент Евросовета отметил, что 17 декабря перед встречей лидеров ЕС состоится саммит ЕС – Западные Балканы.

Далее, по его словам, лидеры начнут дискуссии с обсуждения ситуации в Украине.

"Последние события подчеркивают необходимость принятия срочных мер со стороны ЕС. На заседании Европейского совета в октябре мы обязались решить неотложные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности относительно ее военных и оборонных усилий. На нашем следующем заседании мы должны решить, на основе текущей подготовительной работы, как реализовать это обязательство", – пишет Кошта.

В контексте активизации мирных усилий по урегулированию войны Кошта отметил, что лидеры ЕС обсудят, "как лучше всего продолжать защищать интересы Европы и как усилить переговорную позицию Украины".

"Важной частью этого уравнения должно быть усиление давления на Россию", – добавил он.

Также Кошта акцентирует на важности вопроса следующей многолетней финансовой программы ЕС.

"Датское председательство значительно продвинуло подготовительную работу. Наши обсуждения станут возможностью подвести итоги достигнутого прогресса и предоставить рекомендации для следующего этапа переговоров", – написал он.

Кроме того, на саммите будут говорить о расширении ЕС, в частности, оценят прогресс в реформах стран-кандидатов на вступление.

Также, как отметил Кошта, речь пойдет о глобальной экономической ситуации, ситуации на Ближнем Востоке, решениях по европейской обороне и безопасности, а также миграции.

"Как всегда, я приложу усилия, чтобы наше заседание длилось один день. Но моим ключевым приоритетом является выполнение важных решений, которые необходимо принять, а именно по финансированию Украины", – подчеркнул президент Евросовета.

Ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине.

Президент Владимир Зеленский выражал уверенность, что Украина получит замороженные средства РФ.

Семь государств написали письмо руководству ЕС относительно "репарационного займа" Украине. Главным противником остается правительство Бельгии. Недавно президент ЕК встретилась с премьером Бельгии и немецким канцлером Фридрихом Мерцем для обсуждения росактивов.

Заметим также, что альтернативу "репарационному займу" заблокировала Венгрия.