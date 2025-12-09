Дружину Макрона критикують за те, що назвала феміністичних активісток "тупими суками"

Дружина французького президента Емманюеля Макрона Бріжит викликала обурення після свого висловлювання щодо феміністичних протестувальниць.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначається, за лаштунками комедійного шоу Бріжит Макрон назвала феміністичних протестувальниць "sales connes", що приблизно перекладається як "тупі суки".

У видаленому кліпі, опублікованому таблоїдом Public, Бріжит Макрон запитує коміка Арі Абіттана перед його виступом, як у нього справи, на що той відповідає, що "боїться", ймовірно, маючи на увазі можливість переривання його шоу протестувальницями.

Абіттан перебуває у своєму першому турі після того, як слідчі судді вирішили не пред'являти йому звинувачення у зґвалтуванні.

Хоча було встановлено, що позивачка страждала від посттравматичного стресу, представники правосуддя заявили, що не можуть встановити достатніх підстав для визначення, що статевий акт був насильницьким. Абіттан заперечує свою провину і стверджує, що акт був за взаємною згодою.

Після того як Абіттан сказав, що боїться, перша леді Франції відповіла: "Якщо будуть тупі суки – ми їх викинемо".

Проти повернення Абіттана протестувала феміністична група Nous Toutes, члени якої перервали концерт, щоб засудити те, що вони назвали "комунікаційною кампанією, спрямованою на те, щоб зобразити його як травмовану людину, принижуючи і зневажаючи жертву".

У заяві для французького інформаційного агентства AFP, офіс Макрона зазначив, що цю репліку першої леді країни слід розуміти як "критику радикальних методів, які використовували ті, хто перервав і завадив показу Арі Абіттана".

У вересні писали, що президент Франції Емманюель Макрон і його дружина планують представити фотографічні та наукові докази в американському суді, щоб довести, що перша леді Франції є жінкою.

Емманюель і Бріжит Макрони подали позов проти американської крайньої правої блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що Бріжит насправді є чоловіком.

У позові стверджується, що вона "проігнорувала всі варті довіри докази, які спростовують її твердження, на користь відомих конспірологів і доведених наклепників".

Макрон заявив, що прагне відновити правду.