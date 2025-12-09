Жену Макрона критикуют за то, что назвала феминистических активисток "тупыми суками"

Жена французского президента Эмманюэля Макрона Брижит вызвала возмущение после своего высказывания о протестующих феминистках.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Как отмечается, за кулисами комедийного шоу Брижит Макрон назвала феминистических протестующих "sales connes", что примерно переводится как "тупые суки".

В удаленном клипе, опубликованном таблоидом Public, Брижит Макрон спрашивает комика Ари Абиттана перед его выступлением, как у него дела, на что тот отвечает, что "боится", вероятно, имея в виду возможность прерывания его шоу протестующими.

Абиттан находится в своем первом туре после того, как следственные судьи решили не предъявлять ему обвинение в изнасиловании.

Хотя было установлено, что истица страдала от посттравматического стресса, представители правосудия заявили, что не могут установить достаточных оснований для определения, что половой акт был насильственным. Абиттан отрицает свою вину и утверждает, что акт был по взаимному согласию.

После того как Абиттан сказал, что боится, первая леди Франции ответила: "Если будут тупые суки – мы их выкинем".

Против возвращения Абитана протестовала феминистическая группа Nous Toutes, члены которой прервали концерт, чтобы осудить то, что они назвали "коммуникационной кампанией, направленной на то, чтобы изобразить его как травмированного человека, унижая и презирая жертву".

В заявлении для французского информационного агентства AFP, офис Макрона отметил, что эту реплику первой леди страны следует понимать как "критику радикальных методов, которые использовали те, кто прервал и помешал показу Ари Абиттана".

В сентябре писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена планируют представить фотографические и научные доказательства в американском суде, чтобы доказать, что первая леди Франции является женщиной.

Эмманюэль и Брижит Макроны подали иск против американского крайне правого блогера Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что Брижит на самом деле является мужчиной.

В иске утверждается, что она "проигнорировала все заслуживающие доверия доказательства, опровергающие ее утверждения, в пользу известных конспирологов и доказанных клеветников".

Макрон заявил, что стремится восстановить правду.