Лукашенко відповів на погрози Литви: пропонує домовитись

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко після заяв про можливу конфіскацію білоруських активів у Литві запропонував Вільнюсу розпочати переговори для налагодження відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на засіданні Ради безпеки, повідомляє державна інформагенція БЕЛТА.

Лукашенко, заявив, що "завжди домовиться" з народом Литви, та закликав сісти за стіл переговорів. Він дорікнув Литві за ситуацію з автомобілями, які залишилися в Білорусі після закриття кордону між країнами.

"Не треба "на дурницю" кричати галасом і шуміти. Не треба залучати американців, росіян чи українців. Цей номер не пройде. Ця тема лежить у площині наших переговорів і наших відносин", – сказав Лукашенко, запевнивши, що автомобілі охороняються у Білорусі.

Нагадаємо, у жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися. На початку грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни. А на засіданні Державної ради оборони (ДРО), яке відбудеться в середині грудня, обговорять які білоруські активи, що знаходяться в Литві, можуть бути заморожені або конфісковані.