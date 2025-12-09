Лукашенко ответил на угрозы Литвы: предлагает договориться

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после заявлений о возможной конфискации белорусских активов в Литве предложил Вильнюсу начать переговоры для налаживания отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на заседании Совета безопасности, сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что "всегда договорится" с народом Литвы, и призвал сесть за стол переговоров. Он упрекнул Литву за ситуацию с автомобилями, которые остались в Беларуси после закрытия границы между странами.

"Не надо "на дурницу" кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений", – сказал Лукашенко, заверив, что автомобили охраняются в Беларуси.

Напомним, в октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились. В начале декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны. А на заседании Государственного совета обороны (ГСО), которое состоится в середине декабря, обсудят, какие белорусские активы, находящиеся в Литве, могут быть заморожены или конфискованы.