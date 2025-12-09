Трамп считает, что РФ находится в более сильной переговорной позиции

Президент США Дональд Трамп в контексте его попыток урегулировать войну между РФ и Украиной высказал мнение, что именно российская сторона находится в более сильной переговорной позиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Politico.

Трамп убежден, что позиция РФ выглядит более сильной, поскольку "гораздо большая страна".

"Это война, которая никогда не должна была произойти. Честно говоря, она не произошла бы, если бы я был президентом, и она не происходила в течение четырех лет. Я наблюдал за этим и сказал: "Вау, они создадут здесь проблемы". И она началась и могла бы перерасти в третью мировую войну, честно говоря", – сказал Трамп.

По его словам, развязанная РФ война против Украины – "это большая проблема для Европы. И они не справляются с ней хорошо".

При этом он повторил свои утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский не читал его "мирный план", и добавил, что "он должен сделать это".

"Было бы хорошо, если бы он его прочитал. Знаете, много людей гибнет. Поэтому было бы очень хорошо, если бы он его прочитал. Его людям предложение очень понравилось. Им оно действительно понравилось. Его заместители, его высокопоставленные чиновники, им понравилось, но они сказали, что он ее еще не прочитал. Я думаю, он должен найти время, чтобы ее прочитать", – добавил президент США.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров пообещал представить Зеленскому подробную информацию о встречах с американской стороной, которые проходили в Майами.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств продолжат работу над последней версией "мирного плана" и завершат ее ориентировочно во вторник.

Также президент раскрыл, что европейские гарантии безопасности для Украины фактически готовы.