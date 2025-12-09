Глава МЗС Литви: членство України в ЄС є необхідною умовою безпеки Європи

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс після зустрічі з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос заявив, що розширення ЄС є геополітичним інструментом континенту, що дозволяє забезпечити мир і безпеку в Європі.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі з Кос міністр підкреслив, що Україна і Молдова сьогодні перебувають на передньому краї процесу розширення, і їх прогрес на шляху до членства в ЄС повинен бути чітко зафіксований рішеннями Євросоюзу.

"Членство України в ЄС є необхідною умовою європейської безпеки. Це також один з елементів гарантій безпеки України", – сказав Будріс.

За його словами, ЄС повинен подавати чіткі і послідовні сигнали щодо інтеграції України в спільноту, які дозволили б українцям чітко побачити перспективу членства і спонукали б їх продовжувати ще більш ефективно проводити необхідні реформи.

Зокрема, Будріс підкреслив, що розширення ЄС стане одним з ключових пріоритетів головування Литви в Раді ЄС у 2027 році.

Як відомо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу на початку наступного десятиліття.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною вступу України до ЄС виглядає як підтримка Путіна.

Угорський прем’єр Віктор Орбан у відповідь обурився "невдячності" Зеленського за допомогу з боку Угорщини.