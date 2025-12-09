Глава МИД Литвы: членство Украины в ЕС – необходимое условие безопасности Европы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос заявил, что расширение ЕС является геополитическим инструментом континента, позволяющим обеспечить мир и безопасность в Европе.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

На встрече с Кос министр подчеркнул, что Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, и их прогресс на пути к членству в ЕС должен быть четко зафиксирован решениями Евросоюза.

"Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины", – сказал Будрис.

По его словам, ЕС должен подавать четкие и последовательные сигналы относительно интеграции Украины в Сообщество, которые позволили бы украинцам четко увидеть перспективу членства и побудили бы их продолжать еще более эффективно проводить необходимые реформы.

В частности, Будрис подчеркнул, что расширение ЕС станет одним из ключевых приоритетов председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году.

Как известно, глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Украина станет членом Европейского Союза в начале следующего десятилетия.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС выглядит как поддержка Путина.

Венгерский премьер Виктор Орбан в ответ возмутился "неблагодарности" Зеленского за помощь со стороны Венгрии.