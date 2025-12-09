Президент Чехии назначит правительство в следующий понедельник

Президент Чехии Петр Павел назначит правительство нового премьера Андрея Бабиша 15 декабря.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Руководитель пресс-службы Пражского града Вит Коларж объявил, что президент "назначит правительство в предложенном составе в понедельник, 15 декабря, в 9 утра".

Перед этим во вторник Павел официально назначил Бабиша премьером и принял от него номинации на должности министров.

В этот список не вошел скандальный представитель "Автомобилистов" Филип Турек – Министерство окружающей среды, которое планировали ему поручить, временно отдадут под руководство лидера "Автомобилистов", будущего министра иностранных дел Петра Мачинки.

На саммите ЕС 18-19 декабря Чехию будет представлять уже Андрей Бабиш.

Также 9 декабря сотни чешских студентов вышли на акцию протеста в Праге, Брно и Остраве против ожидаемого назначения министром окружающей среды представителя партии "Автомобилисты".

