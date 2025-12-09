У Косові звинуватили трьох людей у теракті на ключовому каналі

Спеціальна прокуратура Косова висунула у вівторок звинувачення проти трьох людей за вибух на каналі Ібар-Лепенац у листопаді 2024 року, зазначивши, що серед них є полковник Військової розвідки Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У косовській прокуратурі повідомили, що трьом чоловікам інкримінують "загрозу конституційного порядку шляхом знищення або пошкодження громадських споруд та обладнання", "вчинення терористичного акту", "незаконне володіння зброєю" та "шпигунство".

Слідство встановило, що двоє обвинувачених заклали вибухівку – близько 20 кілограмів тротилу – всередині каналу, після чого активували її. Збитки внаслідок теракту оцінили у понад 376 тисяч євро.

Один із обвинувачених – полковник Військової розвідувальної служби Сербії, який збирав конфіденційну інформацію на території Косова, йдеться в обвинувальному акті.

Нагадаємо, 30 листопада 2024 року канал Ібар-Лепенац у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом.

Косовський прем'єр-міністр Курті назвав інцидент "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії. А поліція Косова заарештувала вісьмох людей і вилучила зброю і вибухівку під час рейдів у зв'язку з вибухом.

Інцидент розпалив давню напруженість у відносинах між Приштиною і Белградом: останній не визнає незалежності Косова, проголошеної у 2008 році.