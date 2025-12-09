В Косове обвинили трех человек в теракте на ключевом канале

Специальная прокуратура Косова выдвинула во вторник обвинения против трех человек за взрыв на канале Ибар-Лепенац в ноябре 2024 года, отметив, что среди них есть полковник Военной разведки Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В косовской прокуратуре сообщили, что трем мужчинам инкриминируют "угрозу конституционному порядку путем уничтожения или повреждения общественных сооружений и оборудования", "совершение террористического акта", "незаконное владение оружием" и "шпионаж".

Следствие установило, что двое обвиняемых заложили взрывчатку – около 20 килограммов тротила – внутри канала, после чего активировали ее. Ущерб в результате теракта оценили в более чем 376 тысяч евро.

Один из обвиняемых – полковник Военной разведывательной службы Сербии, который собирал конфиденциальную информацию на территории Косова, говорится в обвинительном акте.

Напомним, 30 ноября 2024 года канал Ибар-Лепенац в Косове, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом.

Косовский премьер-министр Курти назвал инцидент "террористической атакой" со стороны соседней Сербии. А полиция Косова арестовала восьмерых человек и изъяла оружие и взрывчатку во время рейдов в связи со взрывом.

Инцидент разжег давнюю напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом: последний не признает независимость Косова, провозглашенную в 2008 году.