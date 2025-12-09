В Естонії іде з посади посол через пораду президенту не говорити про підтримку України

Посол Естонії в Казахстані Яап Ора подав у відставку у зв'язку з візитом президента Алара Каріса, під час якого він порадив главі держави не озвучувати естонську позицію щодо підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Алар Каріс разом із першою леді Естонії Сірьє Каріс наприкінці листопада здійснив державний візит до Казахстану на запрошення президента Касим-Жомарта Токаєва.

Під час візиту з промови глави держави зникли позиції Естонії щодо війни Росії проти України.

За даними ЗМІ, естонський посол Яап Ора за вечерею рекомендував президенту і його зовнішньополітичному раднику Маргусу Кользі пом'якшити теми, що стосуються України.

У результаті Каріс вирішив переписати промову, вона була пом'якшена і зроблена більш невизначеною. Після закінчення візиту в Міністерстві закордонних справ Естонії почалося обговорення того, що сталося.

"Міністерство закордонних справ робить висновки з кожного візиту і усвідомлює, що в даному випадку виникло непорозуміння щодо того, чи були всі естонські послання під час візиту президента висловлені досить чітко", – повідомило естонське МЗС.

"Щоб знизити напруженість у цей складний час, посол Естонії в Казахстані Яап Ора вирішив за власним бажанням залишити службу з наступного року", – додали там.

